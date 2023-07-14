В следующем сезоне-2023/2024 назначения на матчи не получат сразу пять судей – Анатолий Абдула, Евгений Арановский, Сергей Бойко, Александр Дердо и Владимир Володин. В УАФ объявили об окончании их арбитерской карьеры.

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Судейские изменения в УАФ

На сайте Ассоциации сообщили, что такое решение принято "В связи с превышением возрастного ценза и/или максимально допустимого пребывания в соответствующей категории, а также в целях соблюдения стратегического курса на омоложение корпуса арбитража Украины".

Любопытно! Сергей Бойко получил назначение на матч MLS между Нэшвиллом и Филадельфией (0:2). Однако там работой украинского арбитра остались недовольны.

Комитет арбитров УАФ поблагодарил судей за многолетнюю работу и вклад в развитие украинского футбола.

10 судей получили повышение из ПФЛ до уровня поединков УПЛ. В новом сезоне на матчах смогут работать: Афанасьев Александр, Дьордь Назарий; Заброда Клим, Задиран Сергей, Кален Александр, Козорог Кристина, Причина София, Райда Михаил, Резников Денис и Евтухов Дмитрий.

Среди них выделяется фамилия Софии Причины, у которой недавно извинился бывший футболист Полесья, находящийся на просмотре у Металлиста-1925, Вадим Червак. Игрок толкнул арбитриню в матче Полесья – Металлург Запорожья. После прощения Черваку могут сократить 6-месячную дисквалификацию или даже сменить ее на условную.