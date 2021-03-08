Очільник суддівського корпусу УАФ Лучано Лучі прокоментував скандальний епізод зі скасованим голом у поєдинку Олімпік – Шахтар (0:1).

Після матчу президент Олімпіка Владислав Гельзін не втримав емоцій і в нецензурній формі вилаявся на арбітрів, їх куратора і експертів, які розбирали гру.

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Снурніцин заважав Трубіну, а потім перебував в активній позиції. Тому офсайд зафіксовано правильно. Суддя на ВАР зробив свою роботу, підказав головному про цей епізод. Це було коректне рішення арбітра – скасувати гол після ВАР,

– сказав Лучі.

Також італієць відреагував на нецензурні вирази Владислава Гельзіна на адресу арбітра матчу.

"Я не буду коментувати заяв Гельзіна, але зараз можу підтвердити вам, що КДК прийме дуже жорстке рішення по його поведінки. В Європі таку поведінку не приймають і не терплять", – підсумував Лучі.

Що трапилося у матчі Олімпік – Шахтар

6 березня Олімпік на власному полі приймав Шахтар у матчі 17 туру УПЛ. Переможцем протистояння стали підопічні Луїша Каштру – 0:1.

"Гірники" вийшли вперед у середині першого тайму зусиллями Додо. Олімпік відігрався до перерви, але головний арбітр зустрічі Юрій Іванов прийняв не саме однозначне рішення і скасував гол команди Юрія Калітвінцева, скориставшись системою VAR.

Президент Олімпіка Владислав Гельзін залишився обуреним скасованим голом своєї команди, та увірвався на післяматчевий коментар тренера донецького клубу, де нецензурно висловився щодо роботи арбітра та самого Лучі.