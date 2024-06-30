На официальном сайте УЕФА было указано, что защитник сборной Украины родился в России. Хотя на самом деле это не соответствует действительности.

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Реакция УАФ на скандал

Ошибку достаточно быстро исправили. Сейчас страной рождения Таловерова указана Украина.

УАФ направила официальное письмо в УЕФА. Там попросили проверить обстоятельства позорного случая, чтобы предотвратить манипуляций в будущем.

В письме отметили, что Таловеров родился в украинском Донецке, который с 2014 года находится под российской оккупацией.

"Мы предполагаем, что описанная выше ситуация была лишь непреднамеренной ошибкой, однако на третий год полномасштабного военного вторжения России в Украину с особенно жестокой и грабительской целью уничтожить нашу страну и забрать жизни украинского народа и украинских детей мы подчеркиваем, что такой вид ошибок является критическим и абсолютно неприемлемым.

В связи с этим от имени украинского народа просим проверить обстоятельства описанного случая и принять меры для недопущения таких или подобных случаев в будущем", – говорится в заявлении УАФ.

Путаница с местом рождения Таловерова

Отметим, что в профиле футболиста на сайте УАФ указано место рождения – Донецк. Зато в других источниках сообщается, что Максим родился в российском Нальчике. Поэтому вполне вероятно, что в УЕФА взяли альтернативные данные.

В 2000 году отец Максима Таловерова играл за Спартак Нальчик. В следующем году семья переехала в Донецк.