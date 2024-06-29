Однако уже после вылета из турнира произошел скандал связанный с командой Реброва. Все из-за профиля Максима Таловерова на сайте УЕФА.

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Проблемы с географией в УЕФА

В нем защитник ЛАСК и сборной Украины указан, как уроженец России. На самом же деле футболист родился 28 июня 2000 года в украинском Донецке.



Зашквар от УЕФА относительно места рождения Таловерова / Скриншот с сайта УЕФА

Отметим, что у других дончан Анатолия Трубина и Ефима Конопли страной рождения указана Украина. Поэтому можно расценивать это как случайную ошибку, а не злой умысел, однако в таких чувствительных вопросах так ошибаться недопустимо.

Важно. В профиле уроженца Крыма Николая Матвиенка также введена корректная информация – Украина.

Напомним, что Максим Таловеров провел 4 матча за сборную Украины, за которую дебютировал в марте 2024 года. Результативными действиями не отмечался.