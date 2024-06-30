На офіційному сайті УЄФА було вказано, що захисник збірної України народився в Росії. Хоча насправді це не відповідає дійсності.

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Реакція УАФ на скандал

Помилку досить швидко виправили. Наразі країною народження Таловєрова вказана Україна.

УАФ надіслала офіційний лист до УЄФА. Там попросили перевірити обставини ганебного випадку, щоб запобігти маніпуляцій в майбутньому.

У листі наголосили, що Таловєров народився в українському Донецьку, який з 2014 року перебуває під російською окупацією.

"Ми припускаємо, що описана вище ситуація була лише ненавмисною помилкою, однак на третій рік повномасштабного військового вторгнення росії в Україну з особливо жорстокою та грабіжницькою метою знищити нашу країну й забрати життя українського народу та українських дітей ми наголошуємо, що такий вид помилок є критичним і абсолютно неприйнятним.

У зв’язку із цим від імені українського народу просимо перевірити обставини описаного випадку та вжити заходів для недопущення таких чи подібних випадків у майбутньому", – йдеться в заяві УАФ.

Плутанина з місцем народження Таловєрова

Зазначимо, що у профілі футболіста на сайті УАФ вказано місце народження – Донецьк. Натомість в інших джерелах повідомляється, що Максим народився в російському Нальчику. Тож цілком ймовірно, що в УЄФА взяли альтернативні дані.

У 2000 році батько Максима Таловєрова грав за Спартак Нальчик. Наступного року родина переїхала до Донецька.