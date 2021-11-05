Прогрес за роки керівництва італійця
У пресслужбі УАФ наголошують, що під керівництвом Лучано Лучі в українському футболі впроваджено систему VAR, а вітчизняні арбітри регулярно отримують призначення на міжнародні матчі.
До теми ЗМІ розкрили деталі стану Лучану Лучі після моторошної ДТП
Італійський фахівець Лучано Лучі очолює Комітет арбітрів УАФ із 2015 року.
Раніше повідомлялося, що через наслідки ДТП Лучано Лучі покине пост голови комітету арбітрів УАФ. А місце авторитетного фахівця очолить ще один італієць – Нікола Ріццолі.
Що відомо про ДТП за участі Лучано Лучі
- ДТП сталася 23 серпня на Бориспільській трасі в Києві. ЗМІ зазначають, що винуватцем аварії був "слуга народу" Олександр Трухін. Внаслідок зіткнення постраждали щонайменше 6 людей, серед них – керівник комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.
- Поліція прокоментувала інцидент тільки через тиждень – заявили, що передали матеріали до ДБР, оскільки фігурантом справи є нардеп.
- Вперше коментуючи ДТП, Трухін заявив, що не планує нічого приховувати. Згодом він додав, що не був п'яним та боятись йому нічого, адже не вважає себе винним.