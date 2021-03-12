В УАФ объяснили, почему Олимпику запретили играть на стадионе "Динамо"
Секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко объяснил, почему донецкому Олимпику запретили проводить матчи на стадионе имени Лобановского до конца сезона.
Источник:Футбол NEWS
Олимпику запретили играть на стадионе "Динамо" не из-за нецензурной брани, которую позволил себе президент клуба Владислав Гельзин после матча с Шахтером.
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Хотелось бы объяснить всей футбольной общественности, что КДК принимал вчера решение не по поводу комментариев президента Олимпика, так как это дело находится сейчас в комитете этики и честной игры,
– сказал Грищенко.
"Нами было установлено, что во время матча не была должным образом обеспечена невозможность доступа в комнаты судей. Как следствие, причиной этого стало несанкционированное появление в перерыве матча в судейской комнате президента Олимпика. Также была попытка попасть в судейскую комнату и после матча", – подытожил он.
Как наказали Олимпик
- Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) наказал Олимпик после матча с Шахтером. КДК решил, что организация матча на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского со стороны Олимпика не соответствовала требованиям регламента.
- КДК принял решение о наложении на Олимпик штрафа в размере 500 тысяч гривен за систематическое необеспечение безопасности клубом-хозяином во время матчей УПЛ.
- Кроме того, Олимпик предупрежден о возможности применения нефинансовых санкций, в том числе в виде лишения турнирных очков, в случае повторения нарушений.
- КДК запретил Олимпик использовать стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского для проведения матчей УПЛ до конца сезона-2020/2021.
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