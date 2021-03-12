Секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко объяснил, почему донецкому Олимпику запретили проводить матчи на стадионе имени Лобановского до конца сезона.

Олимпику запретили играть на стадионе "Динамо" не из-за нецензурной брани, которую позволил себе президент клуба Владислав Гельзин после матча с Шахтером.

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Хотелось бы объяснить всей футбольной общественности, что КДК принимал вчера решение не по поводу комментариев президента Олимпика, так как это дело находится сейчас в комитете этики и честной игры,

– сказал Грищенко.

"Нами было установлено, что во время матча не была должным образом обеспечена невозможность доступа в комнаты судей. Как следствие, причиной этого стало несанкционированное появление в перерыве матча в судейской комнате президента Олимпика. Также была попытка попасть в судейскую комнату и после матча", – подытожил он.

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