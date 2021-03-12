Секретар КДК УАФ Ігор Грищенко пояснив, чому донецькому Олімпіку заборонили проводити матчі на стадіоні імені Лобановського до кінця сезону.

Олімпіку заборонили грати на стадіоні "Динамо" не через нецензурну лайку, яку дозволив собі президент клубу Владислав Гельзін після матчу з Шахтарем.

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Хотілося б пояснити всієї футбольної громадськості, що КДК приймав вчора рішення не з приводу коментарів президента Олімпіка, так як це справа знаходиться зараз в комітеті етики та чесної гри,

– сказав Грищенко.

"Нами було встановлено, що під час матчу не була належним чином забезпечена неможливість доступу в кімнати суддів. Як наслідок, причиною цього стало несанкціонована поява в перерві матчу в суддівській кімнаті президента Олімпіка. Також була спроба потрапити в суддівську кімнату і після матчу", – підсумував він.

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