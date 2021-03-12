В УАФ пояснили, чому Олімпіку заборонили грати на стадіоні "Динамо"
Секретар КДК УАФ Ігор Грищенко пояснив, чому донецькому Олімпіку заборонили проводити матчі на стадіоні імені Лобановського до кінця сезону.
Джерело:Футбол NEWS
Олімпіку заборонили грати на стадіоні "Динамо" не через нецензурну лайку, яку дозволив собі президент клубу Владислав Гельзін після матчу з Шахтарем.
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Хотілося б пояснити всієї футбольної громадськості, що КДК приймав вчора рішення не з приводу коментарів президента Олімпіка, так як це справа знаходиться зараз в комітеті етики та чесної гри,
– сказав Грищенко.
"Нами було встановлено, що під час матчу не була належним чином забезпечена неможливість доступу в кімнати суддів. Як наслідок, причиною цього стало несанкціонована поява в перерві матчу в суддівській кімнаті президента Олімпіка. Також була спроба потрапити в суддівську кімнату і після матчу", – підсумував він.
Як покарали Олімпік
- Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК) покарав Олімпік після матчу з Шахтарем. КДК вирішив, що організація матчу на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського з боку Олімпіка не відповідала вимогам регламенту.
- КДК ухвалив рішення про накладення на Олімпік штрафу у розмірі 500 тисяч гривень за систематичне незабезпечення безпеки клубом-господарем під час матчів УПЛ.
- Окрім того, Олімпік попереджено про можливість застосування нефінансових санкцій, у тому числі у вигляді позбавлення турнірних очок, у випадку повторення порушень.
- КДК заборонив Олімпіку використовувати стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського для проведення матчів УПЛ до кінця сезону-2020/2021.
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