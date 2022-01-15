Футболистам запретили играть на Кубке Африки

Пьер-Эмерик Обамеянг, Марио Лэмина и Аксель Мэйе пока не играют на Кубке Африки. Решение было принято Конфедерацией африканского футбола.

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Сообщается, что обследование футболистов, недавно поправившихся после коронавируса, выявило у них проблемы с сердцем.

Футболист Арсенала Обамеянг сдал положительный тест на коронавирус по прилету на Кубок Африки.

Очередной случай проблем с сердцем у футболистов

В мюнхенской Баварии 14 января сообщили, что отстранили от тренировок канадца Альфонсо Дэвиса. У самого дорогого левого защитника мира проблемы с сердцем.

Недавно Дэвис переболел COVID-19. У игрока обнаружили признаки легкого миокардита, из-за чего он не будет играть в течение нескольких недель.

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Спортивный медик Баварии объяснил, что миокардит – это воспаление сердечной мышцы. Это заболевание является наиболее часто побочным эффектом от перенесенного коронавируса.

По его словам, миокардит не является серьезным сердечным заболеванием.

Также в мюнхенской Баварии на длительное время был отстранен и полузащитник Йозуа Киммих. У него были осложнения после коронавируса.