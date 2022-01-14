В четверг, 13 января, все футболисты Баварии, переболевшие коронавирусом, прошли медицинское обследование. В это время и обнаружили проблемы с сердцем у Альфонсо Дэвиса.

"У Альфонсо во время контрольного осмотра, который мы проводим с каждым игроком, инфицированным коронавирусом, мы обнаружили признаки легкого миокардита. Он пока не тренируется. Он не будет доступен даже в течение нескольких недель. Этот миокардит не так драматичен на УЗИ. Но его лечение займет некоторое время", – рассказал на пресс-конференции главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн.

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Стоит добавить, что Дэвис – главный левый защитник в Баварии. 21-летний игрок сыграл в 22 матчах в этом сезоне, где отличился двумя результативными передачами.

На левом фланге его может заменить Омар Ричардс. Он в этом сезоне сыграл в 11 матчах за Баварию, но только в трех случаях выходил в стартовом составе. При этом в матче против Аугсбурга, который Бавария проиграла, Дэвис во втором тайме вышел на поле вместо Ричардса.

Также на левом фланге может сыграть центральный защитник Лукас Эрнандес, но он сейчас тоже травмирован. Или же правый защитник Бенжамэн Павар.

Насколько серьезна проблема у Дэвиса

Спортивный медик Дмитрий Бабелюк подробнее разъяснил, что именно произошло с игроком.

"Миокардит – это воспаление сердечной мышцы в ответ на какой-то провоцирующий фактор, чаще всего инфекцию. Именно это заболевание является чаще всего побочным эффектом от перенесенного коронавируса. Поствирусный миокардит может проявляться болью в груди, одышкой, изменением ритма сердцебиения, повышенной усталостью и т.д.", – отметил медик.

По его словам, миокардит не является серьезным сердечным заболеванием.

"Как правило, оно проходит самостоятельно, в течение двух-трех недель и не оставляет после себя никаких последствий. Даже лечение этого состояния не требует каких-либо специфических препаратов. Ключевым является лечение основного заболевания, которое могло вызвать сам миокардит", – подчеркнул Дмитрий Бабелюк.