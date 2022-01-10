Футболист упал в штрафной в конце первого тайма матча между Аль-Райяном и Аль-Вакрой. 32-летний малийский защитник начал биться в конвульсиях. Поэтому ему на помощь сразу поспешили партнеры по команде и медики.

В то же время Дверь всегда открыта, – Эриксен, у которого остановилось сердце, может вернуться в АПЛ

Главный арбитр сразу же остановил игру.

Впоследствии руководство чемпионата Катара подтвердило, что у Кулибали случился сердечный приступ. Однако игроку оказали всю необходимую помощь – как медики на поле, так впоследствии и в больнице. Пока он находится под наблюдением врачей.

Матч команды доиграют потом.