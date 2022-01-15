Дикость на Кубке Африки
Поединок Ганы и Габона на групповом этапе Кубка Африки закончился ничьей 1:1. Габонской команде удалось вырвать ничью на 88-й минуте поединка.
Кстати На Кубке Африки трижды включили ложный гимн Мавритании: видео курьеза
Камбэк Габона изрядно разгневал сборную Ганы. После матча главная звезда ганцев Андре Аю решил выяснять отношения с арбитром, когда другие игроки – с футболистами Габона.
Арбитр наказал двух футболистов Ганы: если Джозеф Пейнтсил получил горчичник, то Бенджамин Тетте был удален с поля.
Тетте вышел на футбольное поле в компенсированное время и сразу получил красную карточку за удар в лицо соперника.
Самое интересное, что футболист Ганы после грязного удара убежал в раздевалку. Футболисту Арсенала Томасу Партею пришлось последовать за партнером, чтобы он смог получить удаление и уйти обратно.