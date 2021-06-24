Потенциальное усиление для Украины

Правый вингер сборной Украины Александр Зубков продолжает восстанавливаться от повреждения, которое получил в первом матче на Евро-2020 против Нидерландов. Футболист может сыграть в 1/8 финала.

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В ближайшие дни полузащитник будет тренироваться по индивидуальному графику, но прогресс в восстановлении уже есть. Тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко рассчитывает на то, что Зубков сможет выйти в стартовом составе на игру против шведов и закрыть проблемную позицию.

Матч против Швеции состоится 29 июня в Глазго (Шотландия). Начало встречи в 22:00. Интересно, что именно шведы вывели Украину в плей-офф Евро-2020.

Как Зубков получил травму на Евро-2020

Уже на старте поединка против Нидерландов Зубков был вынужден покинуть поле. Александр в игровом эпизоде ​​получил повреждение. Вместо него на газон вышел Марлос.

После матча стало известно, что восстановление украинского футболиста займет около 2-3 недель. Игрок пропустил оба поединка группы С против Северной Македонии (2:1) и Австрии (0:1).