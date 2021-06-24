Потенційне підсилення для України

Правий вінгер збірної України Олександр Зубков продовжує відновлюватися від ушкодження, яке отримав у першому матчі на Євро-2020 проти Нідерландів. Футболіст може зіграти в 1/8 фіналу.

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Найближчими днями півзахисник буде тренуватися за індивідуальним графіком, але прогрес у відновленні вже є. Тренерський штаб на чолі з Андрієм Шевченком розраховує на те, що Зубков зможе вийти у стартовому складі на гру проти шведів та закрити проблемну позицію.

Матч проти Швеції відбудеться 29 червня у Глазго (Шотландія). Початок зустрічі о 22:00. Цікаво, що саме шведи вивели Україну у плей-офф Євро-2020.

Як Зубков отримав травму на Євро-2020

Вже на старті поєдинку проти нідерландів Зубков був змушений покинути поле. Олександр у ігровому епізоді отримав пошкодження. Замість нього на газон вийшов Марлос.

Після матчу стало відомо, що відновлення українського футболіста триватиме близько 2-3 тижнів. Гравець пропустив обидва поєдинки групи С проти Північної Македонії (2:1) та Австрії (0:1).