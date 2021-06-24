Степаненко поблагодарил за поддержку
Сборная Швеции сделала подарок для Украины в виде победы над Польшей со счетом 3:2. Такой результат в игре позволил команде Андрея Шевченко праздновать исторический выход в плей-офф Евро-2020.
Вот это Российский комментатор поздравил Украину с историческим выходом в плей-офф Евро-2020
В своих соцсетях опорник Украины Тарас Степаненко написал пост благодарности, добавив фотографию с предматчевой разминки. Футболист Шахтера поблагодарил каждого за слова поддержки и веру в сборную при любых обстоятельствах.
Впервые в истории. Сборная Украины вышла в плей-офф Евро. "Сильные люди создают свою удачу", – цитата из книги "Шантарам" Грегори Дэвида Робертса. Спасибо каждому за слова поддержки и веру в сборную при любых обстоятельствах,
– написал Степаненко.
- Команда Шевченко завершила групповой раунд турнира лишь на 3 месте. В своем активе сборная одержала одну победу над Северной Македонией (2:1). Поэтому шансы футболистов из Украины выйти в плей-офф Евро были только в руках других сборных.
- Украина "пролезла" в плей-офф, как одна из лучших команд заняла 3 место в группе.
- Украинская сборная в 1/8 финала чемпионата Европы-2020 сыграет против своих спасителей шведов. Матч состоится во вторник, 29 июня. Начало встречи в 22:00.