Боксер припарковал машину в центре Киева. Вернувшись за ней позже, Александр не обнаружил авто на том же месте. Выяснилось, что его автомобиль был эвакуирован за неправильную парковку.
К слову Усик назвал условие своего перехода в UFC
Сам боксер утверждает, что знаков, предупреждающих об этом, не было.
Не было знаков, запрещающих парковаться. Звонят из страховой и говорят: "вот наблюдаем за вашим автомобилем, он куда-то едет". Думаю, вообще прикольно. Я пошел за своей машиной. Приехал и оплатил штраф за неправильную парковку, потом за эвакуатор и еще за что-то. То есть сразу 3 чека.
Должен быть знак, что здесь стоянка запрещена. Знака не было, автомобиль не мешал, стоял сбоку как и многие другие, но забрали мой,
- рассказал Усик.
Усик – Джойс: эпопея потенциального боя
- По предварительной информации, следующим соперником украинского боксера должен был стать Джошуа, а не Джойс. Энтони должен был провести защиту титула WBO против Усика. Но, чтобы Джошуа и Фьюри могли определить абсолютного чемпиона, в WBO решили, что Александру следует сразиться с Джойсом.
- На кону поединка боксеров должен быть титул временного чемпиона мира. Если кто-то из пары Джошуа – Фьюри откажется защищать титул, то Усик или Джойс получат полноценный титул.
- Команда Александра также никак не может прийти к согласию с Джойсом. Стороны не могут договориться об условиях контракта. Сторона украинца настаивает, что распределение гонорара должно быть 80/20 в пользу Усика.