Боксер припарковал машину в центре Киева. Вернувшись за ней позже, Александр не обнаружил авто на том же месте. Выяснилось, что его автомобиль был эвакуирован за неправильную парковку.

К слову Усик назвал условие своего перехода в UFC

Сам боксер утверждает, что знаков, предупреждающих об этом, не было.

Не было знаков, запрещающих парковаться. Звонят из страховой и говорят: "вот наблюдаем за вашим автомобилем, он куда-то едет". Думаю, вообще прикольно. Я пошел за своей машиной. Приехал и оплатил штраф за неправильную парковку, потом за эвакуатор и еще за что-то. То есть сразу 3 чека.



Должен быть знак, что здесь стоянка запрещена. Знака не было, автомобиль не мешал, стоял сбоку как и многие другие, но забрали мой,

- рассказал Усик.

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