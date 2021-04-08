Боксер припаркував машину в центрі Києва. Повернувшись за нею пізніше, Олександр не виявив авто на тому ж місці. З'ясувалося, що його автомобіль був евакуйований за неправильну парковку.

До слова Усик назвав умову свого переходу в UFC

Сам боксер стверджує, що знаків, що попереджають про це, не було.

Не було знаків, які забороняють паркуватися. Дзвонять зі страхової і кажуть: "Ось спостерігаємо за вашим автомобілем, він кудись їде". Думаю, взагалі прикольно. Я пішов за своїм автомобілем. Приїхав і оплатив штраф за неправильну парковку, потім за евакуатор і ще за щось. Тобто відразу 3 чека.



Повинен бути знак, що тут стоянка заборонена. Знака не було, автомобіль не заважав, стояв збоку як і багато інших, але забрали мій,

– розповів Усик.

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