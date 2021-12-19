У Усика есть шанс избежать реванша с Джошуа: команда украинца работает с Фьюри

Александр Красюк, промоутер Александра Усика, прокомментировал следующий бой украинского боксера. Непобедимый Усик может встретиться с Энтони Джошуа или чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Закрученная ситуация вокруг соперника Усика

Промоутер заявил, что пока нет новостей о следующем бое Усика, которые бы можно было публично объявить. Вместе с тем, команда украинца на связи с обоими британскими боксерами.

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Мы работаем и с Фьюри, и с Джошуа,

– сказал Красюк.

По словам промоутера, дедлайн по определению следующего соперника Усика – это Новый год.

Также Красюк прокомментировал вероятный бой Тайсона Фьюри против Диллиана Уайта. WBC издала приказ о начале переговоров между Тайсоном и Диллианом.

Таким образом, Уайт вроде бы стал обязательным соперником Фьюри, что делает невозможным встречу Тайсона с Александром. Но Красюк утверждает, что это не свершившийся факт.

"Наиболее вероятное. Но однозначно еще сказать нельзя", – отметил промоутер украинца.

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Чтобы Усик встретился с Фьюри в следующем бою, нужно, чтобы Джошуа отказался от реванша с украинцем. Энтони якобы готов не драться с украинцем, если ему заплатят 40 миллионов евро.

Красюк заявил, что юридически организовать отказ Джошуа от реванша с Усиком довольно сложно. Украинец побил британца 25 сентября и стал чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF.

Дело не в том, чего он хочет. Дело в том, как это будет на самом деле. Там много условий, каждое из которых нужно выполнить. Очень сложная комбинация, но мы работаем над тем, чтобы она стала реальной,

– заявил промоутер.

В завершение Красюк добавил, что у Усика есть возможность избежать обязательного реванша с Джошуа. Боксеры должны договориться о втором бое до 25 апреля 2022 года.