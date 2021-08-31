"У украинца было право": в МПК отреагировали на отказ Цветова делать фото с россиянами

В пресс-службе Международного паралимпийского комитета прокомментировали ситуацию на играх в Токио. Украинский спортсмен Игорь Цветов отказался фотографироваться с российскими атлетами на пьедестале.

В МПК оправдали украинского паралимпийца. Они отметили, что все произошло согласно протоколу COVID-19 на Паралимпийских играх.

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МПК оправдал украинца

По словам представителей комитета, в Токио-2020 спортсмены могут собираться на верхней ступеньке вместе только при условии соблюдения санитарных норм. Говорится о том, чтобы у всех спортсменов были на лицах защитные маски.

"Из видеозаписи церемонии видно, что оба российских спортсмена без масок. Поэтому украинский спортсмен имел право не присоединяться к ним", – отметили в пресс-службе организации.



Цветов не захотел сфотографироваться с россиянами / Фото "Суспільного"

Что известно об Игоре Цветове

Украинский спортсмен дважды получил звание паралимпийского чемпиона. В частности, в Рио он победил на дистанциях 100 и 200 метров.

Цветов 4 раза становился чемпионом мира и 3 раза – чемпионом Европы в беге на 100 и 200 метров.

На олимпиаде в Токио паралимпиец завоевал серебряную медаль в забеге на 100 метров в классе T35.

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