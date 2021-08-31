"У украинца было право": в МПК отреагировали на отказ Цветова делать фото с россиянами
Источник:"СЭ"
В пресс-службе Международного паралимпийского комитета прокомментировали ситуацию на играх в Токио. Украинский спортсмен Игорь Цветов отказался фотографироваться с российскими атлетами на пьедестале.
В МПК оправдали украинского паралимпийца. Они отметили, что все произошло согласно протоколу COVID-19 на Паралимпийских играх.
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МПК оправдал украинца
По словам представителей комитета, в Токио-2020 спортсмены могут собираться на верхней ступеньке вместе только при условии соблюдения санитарных норм. Говорится о том, чтобы у всех спортсменов были на лицах защитные маски.
"Из видеозаписи церемонии видно, что оба российских спортсмена без масок. Поэтому украинский спортсмен имел право не присоединяться к ним", – отметили в пресс-службе организации.
Цветов не захотел сфотографироваться с россиянами / Фото "Суспільного"
Что известно об Игоре Цветове
- Украинский спортсмен дважды получил звание паралимпийского чемпиона. В частности, в Рио он победил на дистанциях 100 и 200 метров.
- Цветов 4 раза становился чемпионом мира и 3 раза – чемпионом Европы в беге на 100 и 200 метров.
- На олимпиаде в Токио паралимпиец завоевал серебряную медаль в забеге на 100 метров в классе T35.
Украинец отказался от фото с россиянами: последние новости
- Игорь Цветов объяснил, почему не захотел фотографироваться с россиянами на церемонии награждения призеров Паралимпиады-2020. По его словам, он это сделал из уважения к Украине.
- Поступок паралимпийца приятно поразил украинцев. Граждане начали массово благодарить Цветова.
- В то же время у России "подгорело" из-за отказа украинца. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что "украинских атлетов запугали".