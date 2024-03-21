Спортсменка начала борьбу с онкологическим заболеванием. Женская сборная Украины по футзалу записала видеообращение, чтобы поддержать свою партнершу по команде., которая теперь борется с очень серьезным соперником, но за пределами футзальной площадки.

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Столкнулась с тяжелым недугом

Девушки верят, что Таисии Бабенко удастся победить своего очередного "соперника" в жизни.



Женская сборная и футзальное сообщество поддерживает тебя в этой борьбе! Мы вместе выигрывали много матчей. Уверены, что и сейчас ты победишь в этом противостоянии! Мы верим в тебя!

– говорится в публикации.

Женская сборная Украины по футзалу поддержала Таисию Бабенко: смотрите видео

Немало знакомых, близких и неравнодушных уже поддержали спортсменку в социальных сетях.

На странице пляжного футбола Киева и Украины в фейсбуке также поддержали Таисию и добавили реквизиты карточки спортсменки, где может финансового помочь девушке в борьбе с тяжелым недугом.

Важно! Номер карточки Таисии Бабенко: 4149 4991 1067 0153

Нынешний футбольный клуб Таисии Ворскла помогает спортсменке в борьбе с болезнью. Ее партнерши по команде вышла на матч роты донецкого Шахтера в специальных футболках в поддержку Бабенко.

Девушки не только совершили этот трогательный поступок, но и разгромили соперниц со счетом 3:0. Голы в свой актив записали Подольская, Козлова и Роксолана Кравчук.

Футболистки Ворсклы поддержали Бабенко / Фото полтавского клуба

Отметим, что Бабенко провела в сезоне-2023/2024 8 матчей, в которых забила гол (данные с сайта Всеукраинской ассоциации женского футбола).

Заметим, что во время своей спортивной карьеры Таисия успела поиграть не только за футзальные и футбольные команды, но и попробовать свои силы в пляжном футболе. В игре Бабенко всегда выделялась своим бойцовским характером и игрой до последнего.

Редакция 24 Канала желает скорейшего выздоровления Таисии Бабенко в борьбе с серьезным соперником!