В минувшие выходные в чемпионате Германии по футболу завершился 19 тур местной Бундеслиги. В одном из матчей воскресенья берлинский Униони минимально обыграл дома новичка Дармштадт, пишет 24 канал.

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Игра между аутсайдерами турнира вряд ли бы вызвала большой интерес со стороны футбольного сообщества. Впрочем, в ней произошло историческое событие для поклонников женщин в мужском футболе.

Впервые в истории Бундеслиги мужским командиром высшего дивизиона руководила представительница женского пола. Речь о Мари-Луизе Эта входящая в тренерский штаб Униона.

В ноябре прошлого года берлинцы назначили новым наставником хорвата Ненада Бьелицу, которого еще летом СМИ отправляли в Шахтер. Именно он избрал Мари-Луиза своей ассистенткой.

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В прошлом же туре Бьелица сорвался в игре с Баварией дав пощечину вингеру мюнхенцев Лерой Сане. За это организаторы турнира отстранили Ненаду на три матча. Это позволило женщине руководить командой в игре с Дармштадтом.

32-летняя Эта является бывшей немецкой игроком. В 2010 году она выиграла женскую Лигу чемпионов в составе Турбине из Потсдама. Впрочем, в 26 лет Мари-Луиза завершила карьеру и начала овладевать тренерским ремеслом.

До прихода в Унион она работала в тренерских штабах разных молодежных команд сборной Германии. Как видим, свой полноценный дебют в берлинском клубе она отпраздновала победой. Она разрешила столичной команде оторваться от зоны вылета на пять баллов (15 место).