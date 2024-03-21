Спортсменка почала боротьбу із онкологічним захворюванням. Жіноча збірна України з футзалу записала відеозвернення, аби підтримати свою партнерку по команді., яка тепер бореться із дуже серйозним суперником, але за межами футзального майданчика.

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Зіткнулась із важкою недугою

Дівчата вірять, що Таїсії Бабенко вдасться перемогти свого чергового "суперника" у житті.



Жіноча збірна та футзальна спільнота підтримує тебе у цій боротьбі! Ми разом вигравали багато матчів. Впевнені, що і зараз ти переможеш у цьому протистоянні! Ми віримо в тебе!

– йдеться у публікації.

Жіноча збірна України з футзалу підтримала Таїсію Бабенко: дивіться відео

Чимало знайомих, близьких та небайдужих вже підтримали спортсменку у соціальних мережах.

На сторінці пляжного футболу Києва та України у фейсбуці також підтримали Таїсію та додали реквізити картки спортсменки, де може фінансового допомогти дівчині у боротьбі із важкою недугою.

Важливо! Номер картки Таїсії Бабенко: 4149 4991 1067 0153

Нинішній футбольний клуб Таїсії Ворскла допомагає спортсменці у боротьбі із хворобою. Її партнерки по команді вийшла на матч роти донецького Шахтаря у спеціальних футболках на підтримку Бабенко.

Дівчата не лише зробили цей зворушливий вчинок, а й розгромили суперниць з рахунком 3:0. Голи у свій актив записали Подольська, Козлова та Роксолана Кравчук.

Футболістки Ворскли підтримали Бабенко / Фото полтавського клубу

Відзначимо, що Бабенко провела у сезоні-2023/2024 8 матчів, у яких забила гол (дані із сайту Всеукраїнської асоціації жіночого футболу).

Зауважимо, що під час своєї спортивної кар'єри Таїсія встигла пограти не лише за футзальні та футбольні команди, а й спробувати свої сили у пляжному футболі. У грі Бабенко завжди виділялась своїм бійцівським характером та грою до останнього.

Редакція 24 Каналу бажає якнайшвидшого одужання Таїсії Бабенко у боротьбі із серйозним суперником!