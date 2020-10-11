В італійському "Інтері" зафіксовано шість випадків зараження коронавірусом. Гравців відправили на самоізоляцію, і вони можуть пропустити топ-матчі. В тому числі Ліги чемпіонів проти "Шахтаря"

Шостим інфікованим гравцем команди став Ешлі Янг, повідомили в "Інтері".

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До цього позитивні тести на коронавірус здали Мілан Шкріньяр, Алессандро Бастоні, Раджа Найнгголан, Роберто Гальярдіні та запасний воротар Йонуц Раду.

Усіх футболістів, в якого виявили коронавірус, відправили на самоізоляцію по домівках.

Таким чином вони не зіграють у як мінімум двох топових матчах, на які очікує "Інтер" найближчим часом. Мова йде про міланське дербі проти "Мілану" 17 жовтня та матч Ліги чемпіонів проти менхенгладбахської "Боруссії" 21 жовтня.

Зважаючи, що ізоляцію триватиме два тижні, і закінчиться лише 25 жовтня, не відомо, чи всі гравці будуть фізично готові зіграти і матч проти донецького "Шахтаря" в Києві 27 жовтня.