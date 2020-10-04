Коронавирус продолжает атаковать футбольные клубы, на этот раз два положительные тесты на COVID-19 были обнаружены в расположении "Ювентуса", который является соперником киевского "Динамо" в Лиге чемпионов. Два человека персонала были отправлены на самоизоляцию.

Как сообщает пресс-служба итальянского "Ювентуса", положительные тесты на коронавирус были обнаружены у двух штатных сотрудников клуба. Они не являются игроками или близким персоналом к команде.

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Коронавирус в "Ювентусе"

Работники команды, которые заболели коронавирусом, не контактировали с игроками и были отправлены на самоизоляцию. Это позволит здоровым футболистам беспрепятственно принять участие в матче чемпионата Италии.

Уже сегодня. 4 октября, "Ювентус" дома принимает "Наполи". Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45. Накануне этой встречи положительные тесты на коронавирус сдали полузащитники неаполитанцев Элиф Элмас и Петр Зелински.

Добавим, что жеребьевка Лиги чемпионов свела "Ювентус" в одну группу с киевским "Динамо". Туринцы проведу свой матч в Киеве против команды Луческу уже 20 октября.

Заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Дзампа предложила приостановить Серию А. Сандра Дзампа апеллировала к вспышке коронавируса в "Дженоа", где сразу 14 футболистов сдали положительные тесты. По ее словам, зараженные не могут играть, потому что могут заразить других.

Первые случаи заболевания были обнаружены в "Дженоа" еще до матча с "Наполи", который состоялся 27 сентября. Из-за болезни вратарь Маттиа Перин и полузащитник Лассе Шене не ездили с командой в Неаполь.