Коронавірус продовжує атакувати футбольні клуби, цього разу два позитивні тести на COVID-19 були виявлені у розташуванні італійського "Ювентуса", який є суперником київського "Динамо" у Лізі чемпіонів. Двоє людей персоналу були відправлені на самоізоляцію.

Як повідомляє пресслужба італійського "Ювентуса", позитивні тести на коронавірус були виявлені у двох штатних співробітників клубу. Вони не є гравцями або близьким персоналом до команди.

Читайте також: Коронавірус забрав життя батька колишнього воротаря "Динамо"

Коронавірус у "Ювентусі"

Працівники команди, які захворіли на коронавірус, не контактували з гравцями та були відправлені на самоізоляцію. Це дозволить здоровим футболістам без перешкод взяти участь у матчі чемпіонату Італії.

Вже сьогодні. 4 жовтня, "Ювентус" вдома приймає "Наполі". Стартовий свисток судді пролунає о 21:45. Напередодні цієї зустрічі позитивні тести на коронавірус здали півзахисники неаполітанців Ельїф Елмас і Петр Зелінські.

Додамо, що жеребкування Ліги чемпіонів звело "Ювентус" в одну групу з київським "Динамо". Туринці проведу свій матч у Києві проти команди Луческу вже 20 жовтня.

Заступниця міністра охорони здоров'я Італії Сандра Дзампа запропонувала призупинити Серію А. Сандра Дзампа апелювала до спалаху коронавірусу в "Дженоа", де відразу 14 футболістів здали позитивні тести. За її словами, заражені не можуть грати, тому що можуть заразити інших.

Перші випадки захворювання були виявлені у "Дженоа" ще до матчу з "Наполі", який відбувся 27-го вересня. Через хворобу воротар Маттіа Перін та півзахисник Лассе Шене не їздили з командою в Неаполь.

«Ювентус» объявляет, что во время проверок, предусмотренных действующим протоколом, тесты двух сотрудников клуба на коронавирус дали положительный результат. Они не являются ни игроками, ни членами технического или медицинского персонала, однако в соответствии с правилами и протоколом вся команда с этого момента находится в фидуциарной изоляции. Эта процедура позволит всем здоровым футболистам и членам персонала участвовать в регулярных тренировках и матчах. Изолированным не разрешён контакт с людьми вне этой группы», — сообщает сайт «Ювентуса». Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4151657-juventus-ushjol-v-izoljaciju-iz-za-dvuh-sluchaev-koronavirusa.html?utm_source=copypaste