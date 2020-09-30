В Италии призывают остановить Серию A: причина
В Италии могут приостановить Серию А сезона-2020/2021. Причиной такого решения может стать вспышка коронавируса в одной из итальянских футбольных команд.
Заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Дзампа предложила приостановить Серию А. Об этом сообщает Corriere della Sera.
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Серия А должна быть прекращена
Сандра Дзампа апеллировала к вспышке коронавируса в "Дженоа", где сразу 14 футболистов сдали положительные тесты.
Протоколы, которые мы подписывали, говорят сами за себя. Серия А должна быть прекращена. Когда зафиксировано так много положительных тестов, остается только прервать чемпионат. Зараженные не могут играть, они могут заразить других,
– заявила чиновница.
Что известно о вспышке COVID-19 в "Дженоа"
28-го августа "Дженоа" сообщил о вспышке коронавируса в команде. Об этом сообщает Goal.com.
В команде зафиксировано 14 положительных тестов на COVID-19. Инфицированными являются игроки и персонал клуба.
Первые случаи заболевания были выявлены у "Дженоа" еще до матча с "Наполи", который состоялся 27-го сентября. Из-за болезни вратарь Маттиа Перин и полузащитник Лассе Шене не ездили с командой в Неаполь.
В "Наполи" после сообщения "Дженоа" назначена медицинская проверка для оценки ситуации.
Следующий матч генуэзцев запланирован на 3 октября против "Торино". Неаполитанцы должны сыграть с "Ювентусом" 4 октября.