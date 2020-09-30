В Италии могут приостановить Серию А сезона-2020/2021. Причиной такого решения может стать вспышка коронавируса в одной из итальянских футбольных команд.

Заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Дзампа предложила приостановить Серию А. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Это важно Чемпионат Англии под угрозой срыва: клубы рассматривают вариант прекращения сезона

Серия А должна быть прекращена

Сандра Дзампа апеллировала к вспышке коронавируса в "Дженоа", где сразу 14 футболистов сдали положительные тесты.

Протоколы, которые мы подписывали, говорят сами за себя. Серия А должна быть прекращена. Когда зафиксировано так много положительных тестов, остается только прервать чемпионат. Зараженные не могут играть, они могут заразить других,

– заявила чиновница.

Что известно о вспышке COVID-19 в "Дженоа"

28-го августа "Дженоа" сообщил о вспышке коронавируса в команде. Об этом сообщает Goal.com.

В команде зафиксировано 14 положительных тестов на COVID-19. Инфицированными являются игроки и персонал клуба.

Первые случаи заболевания были выявлены у "Дженоа" еще до матча с "Наполи", который состоялся 27-го сентября. Из-за болезни вратарь Маттиа Перин и полузащитник Лассе Шене не ездили с командой в Неаполь.

В "Наполи" после сообщения "Дженоа" назначена медицинская проверка для оценки ситуации.

Следующий матч генуэзцев запланирован на 3 октября против "Торино". Неаполитанцы должны сыграть с "Ювентусом" 4 октября.