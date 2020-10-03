Коронавирус унес жизнь отца бывшего голкипера "Динамо"
Екс-голкіпер киевского "Динамо" и бывший глава Профессиональной лиги Украины Святослав Сирота сообщил о трагедии, которая произошла в его семье.
У 50-летнего Святослава Сироты умер отец Анатолий. Причиной, по словам Святослава в фейсбуке, стал коронавирус.
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"Ушел мой отец. Один из старейших регбистов Украины. Боец, кинематографист. Просто мой отец. COVID", - написал Святослав Сирота.
Что известно об Анатолии Сироте
Анатолий Сирота в свое время выступал за знаменитый Киевский регбийный клуб "Авиатор". При этом даже в почтительном возрасте мог выйти на поле поиграть.
Как футбольный фанат, Анатолий Сирота болел за киевское "Динамо", где в начале 90-х начинал свою вратарскую карьеру и его сын Святосав