Екс-голкіпер киевского "Динамо" и бывший глава Профессиональной лиги Украины Святослав Сирота сообщил о трагедии, которая произошла в его семье.

У 50-летнего Святослава Сироты умер отец Анатолий. Причиной, по словам Святослава в фейсбуке, стал коронавирус.

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"Ушел мой отец. Один из старейших регбистов Украины. Боец, кинематографист. Просто мой отец. COVID", - написал Святослав Сирота.

Что известно об Анатолии Сироте

Анатолий Сирота в свое время выступал за знаменитый Киевский регбийный клуб "Авиатор". При этом даже в почтительном возрасте мог выйти на поле поиграть.

Как футбольный фанат, Анатолий Сирота болел за киевское "Динамо", где в начале 90-х начинал свою вратарскую карьеру и его сын Святосав