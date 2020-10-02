Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов.

Киевляне получили в соперники по группе "Ювентус", "Барселону" и "Ференцварош", а "горнякам" в соперники достались "Реал", "Интер" и "Боруссия" (Гладбах). Слова Сабо цитирует 1927.kiev.ua.

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Третье место "Динамо" может занять. Вряд в этом составе киевляне что-то сделают с "Барселоной" и "Ювентусом". По поводу "Ференцвароша", Ребров хотел сыграть с "Динамо" – и получил! Сергей Ребров – молодец, современный тренер. Не так легко будет обыграть "Ференцварош". Ребров будет прилично настраивать своих игроков на матч с "Динамо".

"Очень интересно получилось – Ребров играл в "Динамо", тренировал "Динамо", теперь сыграет против киевского клуба в Лиге чемпионов. Дополнительная интрига появилась. У "Шахтера" группа труднее. Приличная четверка. Думаю, что третье место "горняки" возьмут", – сказал Йожеф.

Календарь матчей группового турнира

Полный календарь группового этапа станет известен в пятницу вечером, 2 октября, после того, как будет принято во внимание расписание матчей всех команд и других участников турнира.

Пока же есть только даты матчей:

1 тур

20 – 21 октября 2020

2 тур

27 – 28 октября 2020

3 тур

3 – 4 ноября 2020

4 тур

24 – 25 ноября 2020

5 тур

1 – 2 декабря 2020

6 тур

8 – 9 декабря 2020