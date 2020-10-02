У "Шахтера" группа труднее, чем у "Динамо": Йожеф Сабо прокомментировал жеребьевку ЛЧ
Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов.
Киевляне получили в соперники по группе "Ювентус", "Барселону" и "Ференцварош", а "горнякам" в соперники достались "Реал", "Интер" и "Боруссия" (Гладбах). Слова Сабо цитирует 1927.kiev.ua.
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Третье место "Динамо" может занять. Вряд в этом составе киевляне что-то сделают с "Барселоной" и "Ювентусом". По поводу "Ференцвароша", Ребров хотел сыграть с "Динамо" – и получил! Сергей Ребров – молодец, современный тренер. Не так легко будет обыграть "Ференцварош". Ребров будет прилично настраивать своих игроков на матч с "Динамо".
"Очень интересно получилось – Ребров играл в "Динамо", тренировал "Динамо", теперь сыграет против киевского клуба в Лиге чемпионов. Дополнительная интрига появилась. У "Шахтера" группа труднее. Приличная четверка. Думаю, что третье место "горняки" возьмут", – сказал Йожеф.
Календарь матчей группового турнира
Полный календарь группового этапа станет известен в пятницу вечером, 2 октября, после того, как будет принято во внимание расписание матчей всех команд и других участников турнира.
Пока же есть только даты матчей:
1 тур
20 – 21 октября 2020
2 тур
27 – 28 октября 2020
3 тур
3 – 4 ноября 2020
4 тур
24 – 25 ноября 2020
5 тур
1 – 2 декабря 2020
6 тур
8 – 9 декабря 2020