Колишній головний тренер "Динамо" Йожеф Сабо прокоментував жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

Кияни отримали в суперники по групі "Ювентус", "Барселону" і "Ференцварош", а "гірникам" в суперники дісталися "Реал", "Інтер" і "Боруссія" (Гладбах). Слова Сабо цитує 1927.kiev.ua.

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Третє місце "Динамо"може зайняти. Наврядчи в цьому складі кияни щось зроблять з "Барселоною" і "Ювентусом". З приводу "Ференцвароша", Ребров хотів зіграти з "Динамо" – і отримав! Сергій Ребров – молодець, сучасний тренер. Не так легко буде обіграти "Ференцварош". Ребров буде пристойно налаштовувати своїх гравців на матч з "Динамо".

"Дуже цікаво вийшло – Ребров грав у "Динамо", тренував "Динамо", тепер зіграє проти київського клубу в Лізі чемпіонів. Додаткова інтрига з'явилася. У "Шахтаря" група важче. Пристойна четвірка. Думаю, що третє місце "гірники" візьмуть", – сказав Йожеф.

Календар матчів групового турніру

Повний календар групового етапу стане відомий в п'ятницю ввечері, 2 жовтня, після того, як буде прийнято до уваги розклад матчів всіх команд і інших учасників турніру.

Поки ж є лише дати матчів:

1 тур

20 – 21 жовтня 2020 року

2 тур

27 – 28 жовтня 2020 року

3 тур

3 – 4 листопада 2020 року

4 тур

24 – 25 листопада 2020 року

5 тур

1 – 2 грудня 2020 року

6 тур

8 – 9 грудня 2020 року