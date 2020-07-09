Капитан мужской команды Украины по биатлону Дмитрий Пидручный показал золотую медаль чемпионата Европы 2015 года. Награду отдали украинцам из-за допинга российского биатлониста, команда которого заняла первое место.

Пидручный в своем Instagram опубликовал фотографию в сторис золотой медали Чемпионата Европы 2015 года в Эстонии.

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Посылка от IBU

Таким фото спортсмен заинтриговал болельщиков и дал возможность угадать фанатам, почему и за что она пришла к капитану.

Золото ЧЕ по биатлону 2015 года / instagram.com/dmytro.pidruchnyi

Один из фанатов ответил верно. IBU прислали награду биатлонистам мужской эстафетной команды Украины, которую после просмотра результатов забрали у России из-за допинга скандала с российским биатлонистом.

Награды еще получили Сергей Семенов. Артем Тищенко и Артем Прима.

Тогда украинские парни заняли второе место в гонке, которую выиграли россияне. Однако, из-за допинга у Александра Печенкина, Россию лишили победы.

Пришла посылка от IBU,

– коротко подписал Пидручный.



Золото чемпионата Европы / instagram.com/dmytro.pidruchnyi