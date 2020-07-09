Допинг скандал в России: украинцам отдали золотые медали чемпионата Европы по биатлону
Капитан мужской команды Украины по биатлону Дмитрий Пидручный показал золотую медаль чемпионата Европы 2015 года. Награду отдали украинцам из-за допинга российского биатлониста, команда которого заняла первое место.
Пидручный в своем Instagram опубликовал фотографию в сторис золотой медали Чемпионата Европы 2015 года в Эстонии.
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Посылка от IBU
Таким фото спортсмен заинтриговал болельщиков и дал возможность угадать фанатам, почему и за что она пришла к капитану.
Золото ЧЕ по биатлону 2015 года / instagram.com/dmytro.pidruchnyi
Один из фанатов ответил верно. IBU прислали награду биатлонистам мужской эстафетной команды Украины, которую после просмотра результатов забрали у России из-за допинга скандала с российским биатлонистом.
Награды еще получили Сергей Семенов. Артем Тищенко и Артем Прима.
Тогда украинские парни заняли второе место в гонке, которую выиграли россияне. Однако, из-за допинга у Александра Печенкина, Россию лишили победы.
Пришла посылка от IBU,
– коротко подписал Пидручный.
Золото чемпионата Европы / instagram.com/dmytro.pidruchnyi