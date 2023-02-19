Окружает конфликтная аура: в ПСЖ снова возник капитанский скандал
Источник:Goal
Французский гранд пылает во внутренних конфликтах. В этот раз скандал внутри столичного коллектива разожгли капитаны команды.
Ссора возникла между капитаном ПСЖ Маркиньюсом и бывшим вице-капитаном команды Преснелем Кимбепе. Бразильский защитник считает, что француз хочет загрязнить его репутацию.
Достойно внимания Соперник не пожал руку Роналду после ассиста Криштиану из офсайда: видео момента
Капитанское деление
Инцидент возник после поражения ПСЖ против Монако (3:1) а в рамках Лиги 1. Маркиньюс приказал игроку столичного коллектива не идти к болельщикам после неудачного матча команды, но вот Кимбепе решил иначе. Французский защитник взял мегафон и пошел искренне извиняться перед болельщиками ПСЖ. Фанаты парижан с бурными аплодисментами встретили такую инициативу Кимбепе. Маркиньюсу такая затея партнера по команде не понравилась. Капитан французского гранда считает, что Кимбепе намеренно взорвать его авторитет и таким образом демонстрирует свое неповиновение.
Лидер более слабых
- Кимбепе в этом сезоне позиционирует себя как местный революционер.
- Ему не нравится, что руководство ПСЖ не доверяет своим молодым питомцам, а наоборот дает шансы более слабым приобретенным иностранцам.
- Ряд французских игроков поддерживают позицию Кимбепе.
- Контракт Принсвела с парижанами истекает летом 2024-го года. Скорее всего, француз покинет ПСЖ. Ходили слухи, что в услугах Кимбепе очень заинтересован мадридский Атлетико.
- Также игрок желает покинуть ПСЖ из-за отношения к нему со стороны руководства, а еще из-за критики фанатов, которым не нравились нестабильность Кимбепе.
- Ранее футболист уже попадал в конфликт с Килианом Мбаппе, который отобрал у защитника капитанскую повязку.