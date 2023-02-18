В первом тайме Роналду ассистировал Гарибу, открывшему счет в матче 1:0. Первая часть встречи окончилась в пользу Аль-Насра.

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Роналду можно отдавать голевые даже из офсайда.

На старте второго тайма Аль-Таавон благодаря голу Мэдрана сравнял цифры на табло 1:1. После экватора второй 45-минутки Аль-Наср во второй раз во встрече повел в счете. Снова за дело взялся Криштиану, ассистировавшему на Маду.

Любопытно! 38-летний Роналду провел свой 5-й поединок за саудовский клуб, отличившийся 5 голами и 2 ассистами. Напомним, что Криштиану перебрался в новую для себя страну 1 января 2023, перейдя из английского Манчестер Юнайтед.

Этот мяч Маду стал победным для Аль-Насра – 2:1. Клуб звездного португальца лидирует в Про-лиге Саудовской Аравии, имея в своем активе 40 очков. Столько же сразу у двух соперников – Аль Иттихада и Аль-Шабаб Эр-Рияда.

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Самое интересное было после поединка, когда команды благодарили друг друга за игру. Тавамба не пожал руку Роналду и что-то сказал в сторону португальца. Криштиану встретил такую неожиданность иронической улыбкой.

Все потому, что гол камерунского нападающего отменили. Судья усмотрел в этом взятии ворот Аль-Насра офсайд. Тавамба усомнился в "чистоте" ассиста Криштиану во время второго гола хозяев. Автор незачтенного гола уверен, что португальский футболист находился в офсайде, что видно даже на видео. Однако главный арбитр встречи после просмотра видеоповтора указал на центр поля. Авторитет Роналду сыграл на руку Аль-Насру в этом эпизоде.

Соперник не пожал руку Роналду: смотрите видео

A Saudi league player refuses to shake hand with Ronaldopic.twitter.com/kQRK7NKDIM — Total Football (@TotalFootbol) February 17, 2023

Видео обзор матча Аль-Наср – Аль-Таавон