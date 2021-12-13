Петраков: никто не говорил, чтобы я это сделал
Александр Петраков стал одним из тех немногих тренеров национальной команды, который на пресс-конференциях говорит на государственном языке. Наставник рассказал, почему решил перейти с русского на украинский.
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Он уверен, что главный тренер должен на официальных мероприятиях общаться на украинском языке.
Переход на украинский язык? Никто не говорил, чтобы я это сделал. Я никогда не разговаривал на украинском языке. Я учил в школе украинский язык. Я перешел на украинский язык, мне сказали что у меня неплохо получается. Я понимаю что надо общаться,
– заявил наставник "сине-желтых".
"Украинский родной язык, бери пример с Петракова"
Вспомнил Петраков баннер с надписью: Украинский родной язык, бери пример с Петракова", который вывесили львовские болельщики на матче против Боснии и Герцеговины. Также фанаты скандировали фамилию тренера сборной.
Такой баннер вызвал на лице специалиста улыбку.
Меня во Львове поддержали, болельщики написали: "Украинский родной язык – Петракова". Я даже сам засмеялся,
– отметил Петраков.
Отметим, что поединок во Львове завершился мировой 1:1.
Карьера Петракова в сборной Украины
- 64-летний специалист стал преемником Андрея Шевченко. Сперва Петраков возглавлял должность с приставкой "и.о.".
- А уже после выхода в плей-офф отбора ЧМ-2022 стал главным тренером сборной Украины.
- Впереди команду Петракова ждет матч против Шотландии (24 марта). В случае победы Украина сыграет против победителя пары Уэльс – Австрия.