Петраков: никто не говорил, чтобы я это сделал

Александр Петраков стал одним из тех немногих тренеров национальной команды, который на пресс-конференциях говорит на государственном языке. Наставник рассказал, почему решил перейти с русского на украинский.

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Он уверен, что главный тренер должен на официальных мероприятиях общаться на украинском языке.

Переход на украинский язык? Никто не говорил, чтобы я это сделал. Я никогда не разговаривал на украинском языке. Я учил в школе украинский язык. Я перешел на украинский язык, мне сказали что у меня неплохо получается. Я понимаю что надо общаться,

– заявил наставник "сине-желтых".

"Украинский родной язык, бери пример с Петракова"

Вспомнил Петраков баннер с надписью: Украинский родной язык, бери пример с Петракова", который вывесили львовские болельщики на матче против Боснии и Герцеговины. Также фанаты скандировали фамилию тренера сборной.

Такой баннер вызвал на лице специалиста улыбку.

Меня во Львове поддержали, болельщики написали: "Украинский родной язык – Петракова". Я даже сам засмеялся,

– отметил Петраков.

Отметим, что поединок во Львове завершился мировой 1:1.

Карьера Петракова в сборной Украины