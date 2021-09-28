У него есть родные и близкие, – Усик признался, почему не стал нокаутировать Джошуа

Александр Усик вернулся в Украину после триумфального боя с британцем Энтони Джошуа. Боксер объяснил, почему не нокаутировал своего соперника.

Украинец подчеркнул, что не хотел причинять вред здоровью Джошуа. Именно поэтому якобы избежал нокаута в конце боя.

К теме Победа над Джошуа – это успех каждого украинца, – Александр Усик

Усик подчеркнул, что не обязательно, чтобы человек во время боя падал. "Почему вы такой кровожадный? Такие вопросы возникают. Победа есть, все нормально", – добавил он.

У него есть родные и близкие, мать и отец. Это большой кусок здоровья в минус, если человек падает и теряет сознание,

– подчеркнул Усик.

"Я не за это. И не за то, чтобы он встал и забыл, какой сегодня день. Не было нокаута, и слава Богу. Здоровее будем", – добавил украинский боксер.

Победа Усика и вероятный реванш

В конце сентября 34-летний Александр Усик провел сенсационный поединок с Джошуа. Судьи отдали ему победу единогласно. В последнем раунде он был близок к тому, чтобы нокаутировать британца. Усик стал третьим боксером в истории, который выиграл чемпионские титулы в крузервейте и хэвивейте.

Украинский спортсмен заверил, что готов к реваншу с Джошуа, ведь такая возможность была прописана в контракте. Промоутер украинца отметил, что есть определенные нюансы, но будет сделано все, чтобы провести такой бешеный бой в Украине. Говоря о нюансах, вероятно, имеется в виду позиция британской стороны. Ранее промоутер Джошуа заявил, что второй поединок может произойти в феврале. "Очень мало шансов, что это будет Украина", – высказался он.