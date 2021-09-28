Українець підкреслив, що не хотів завдавати школи здоров'ю Джошуа. Саме тому, мовляв, уникнув нокауту наприкінці бою.

До теми Перемога над Джошуа – це успіх кожного українця, – Олександр Усик

Усик наголосив, що не обов'язково, аби людина під час бою падала. "Чому ви такий кровожерливий? Такі питання ставлять. Перемога є, все нормально", – додав він.

У нього є рідні й близькі, мати та батько. Це великий шматок здоров'я у мінус, якщо людина падає і непритомніє,

– підкреслив Усик.

"Я не за це. І не за те, щоб він встав і забув, який сьогодні день. Не було нокауту, та й слава Богу. Здоровіше будемо", – додав український боксер.

Перемога Усика та ймовірний реванш

Наприкінці вересня 34-річний Олександр Усик провів сенсанційний поєдинок з Ентоні Джошуа. Судді віддали йому перемогу одноголосно. В останньому раунді він був близьким до того, аби нокаутувати британця. Усик став третім боксером в історії, який виграв чемпіонські титули у крузервейті та хевівейті.

Український спортсмен запевнив, що готовий до реваншу з Джошуа, адже така можливість була прописана у контракті. Промоутер українця зазначив, що є певні нюанси, але буде зроблено усе, аби провести такий шалений бій в Україні. Говорячи про нюанси, ймовірно, має на увазі позицію британської сторони. Раніше промоутер Джошуа заявив, що другий поєдинок може відбутися в лютому. "Дуже мало шансів, що це буде Україна", – висловився він.