Магучих: Зачем писать, если ты не знаешь

20-летняя прыгунья обратила внимание на то, что журналисты иногда путают прыжки в длину и прыжки в высоту. Это две разные дисциплины в легкой атлетике.

Стоит внимания Магучих стала второй на престижном старте в Словакии, опередив чемпионку Олимпиады-2020

Все-таки журналисты, заголовки, я поняла, что у нас мало хороших и квалифицированных журналистов, потому что иногда читаешь заголовки "Прыгунья в длину выиграла этап Бриллиантовой лиги" и моя фотография, вот Ярослава Магучих. И ты смотришь и думаешь: "Ну, хотя бы прочти, что это прыжки в высоту". Зачем писать, если ты не знаешь,

– сказала Магучих.

Скандалы вокруг Магучих

В 2021 году украинская прыгунья в высоту попала в скандал. На Олимпиаде в Токио, где Магучих завоевала "бронзу", она обнялась с россиянкой Марией Ласицкене.

После этого Ярославу травили в соцсетях и в ее защиту стали ряд украинских спортсменов во главе с Жаном Беленюком и Станиславом Горуной.

Прекратить травить Магучих призвали в Минобороны. Сама спортсменка убеждала, что в ее действиях не было никакой политики, а объятия россиянки были из-за всплеска эмоции.

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После Игр в Токио Ярослава во второй раз попала на фото с Ласицкене. На этот раз украинка и россиянка попали на одно фото после этапа Бриллиантовой лиги.

Фото было сделано с другими спортсменками по просьбе представительницы Польши Камилы Лицвинко. Она заканчивала карьеру и хотела памятное фото. Кроме Магучих, на фото была украинка Ирина Геращенко.

По окончании сезона Магучих ответила на обвинения. Тогда Ярослава тоже неоднозначно высказалась в адрес журналистов.

"Для некоторых я прыгаю в длину, для некоторых финиширую, где вы вообще видели финишную черту в высоте?", – писала украинка.