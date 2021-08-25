У меня появилось второе дыхание, – Пятов о шансе сыграть за Шахтер после травмы Трубина

У Андрея Пятова есть шанс получить больше игровой практики. Основной голкипер Шахтера Анатолий Трубин получил травму.

Шанс для Пятова

Опытный 37-летний голкипер заявил, что не собирается вешать бутсы на гвоздь. У Андрея Пятова еще есть футбольные амбиции и он хочет помочь команде достигать поставленных целей.

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После травмы Анатолия Лунина у Пятова появился замечательный шанс снова стать в рамку ворот "горняков": "это футбольная жизнь. Во-первых, я не шел к закату. Я бы не подписывал новый контракт. Я уже говорил, что у меня амбициозный контракт, где я хочу и должен бороться за место, это мое решение. Если я увижу, что уже не тяну, скажу: "Спасибо, до свидания".

У меня живут амбиции. Наверное, заново все завизжало. Шанс? Не такой шанс я имел в виду, чтобы мои коллеги и друзья получали травмы. Я хочу помогать команде. Я живу футболом. У меня появилось второе дыхание,

– отметил Пятов.

Но и не только в рамку ворот дончан может вернуться голкипер, но и в сборную Украины. Главный тренер национальной команды Александр Петраков вызвал Пятова в "сине-желтую" команду на матчи отбора на чемпионат мира-2022. Украинская сборная испытывает "кадровый голод" на позиции вратаря. Андрей Лунин заболел коронавирусом, а Анатолий Трубин и Георгий Бущан травмировались.