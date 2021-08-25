Шанс для Пятова

Досвідчений 37-річний голкіпер заявив, що не збирається вішати бутси на цвях. Андрій Пятов ще має футбольні амбіції та хоче допомогти команді досягати поставлених цілей.

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Після травми Анатолія Луніна у Пятов з'явився чудовий шанс знову стати у рамку воріт "гірників": "Це футбольне життя. По-перше, я не йшов до заходу. Я б не підписував контракт новий. Я вже говорив, що у мене амбітний контракт, де я хочу і повинен боротися за місце, це моє рішення. Якщо я побачу, що вже не тягну, скажу: "Дякую, до побачення".

У мене живуть амбіції. Напевно, заново все завирувало. Шанс? Не такий шанс я мав на увазі, щоб мої колеги і друзі отримували травми. Я хочу допомагати команді. Я живу футболом. У мене з'явилось друге дихання,

– зазначив Пятов.

Але й не лише у рамку воріт донеччан може повернутись голкіпер, а й у збірну України. Головний тренер національної команди Олександр Петраков викликав Пятова у "синьо-жовту" команду на матчі відбору на чемпіонат світу-2022. Українська збірна переживає "кадровий голод" на позиції воротаря. Андрій Лунін захворів на коронавірус, а Анатолій Трубін та Георгій Бущан травмувались.