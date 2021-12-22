У Макаряйнена не отберут Хрустальный глобус: в IBU объявили окончательное решение

Финская биатлонистка Кайса Макаряйнен остается трехкратной обладательницей Большого хрустального глобуса. Международный биатлонный альянс принял окончательное решение.

Две триумфаторки

На заседании Исполнительного комитета IBU 21 декабря было принято решение назначить двух спортсменок победительницами общего зачета Кубка мира сезона 2013-2014. У Макакаряйнен не будут отнимать титул, а норвежке Туре Бергер изготовят новый Большой хрустальный глобус.

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В IBU объяснили, что пока нереально воспроизвести ситуацию сезона-2013/2014, поэтому решили разделить победу между Кайсой и Турой.

"Поскольку невозможно воспроизвести ситуацию, в которой спортсменки получили бы возможность честно бороться в финале сезона за победу в общем зачете Кубка мира, Исполнительный комитет IBU единогласно решил вручить обоим биатлонисткам по Хрустальному глобусу и разделить победу в сезоне 2013-2014 между Кайсой Макаряйнен и Турой Бергер. IBU считает такое решение справедливым, ведь "чистые" спортсмены не могут быть наказаны за нарушения других", – говорится в сообщении.

Бергер будет награждена на одном из этапов Кубка мира текущего сезона. Также норвежская биатлонистка получит денежное вознаграждение за победу в общем зачете.

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Финская биатлонистка удовлетворена таким вердиктом. Она убеждена, что это решение справедливо. Также Кайса поздравила свою конкурентку Бергер.

Я по-настоящему рада такому решению, что могу сохранить Хрустальный глобус и остаться победительницей общего зачета сезона-2013/14. Очень справедливое решение. Также я рада за Туру,

– сказала Макаряйнен.

Кайса очень надеется, что подобных ситуаций с ней больше не произойдет.

"Всегда неприятно слышать о правонарушении спортсмена, связанном с допингом, которое приводит к пересчету результатов, ведь это не поможет восстановить реальные обстоятельства прошедшего соревнования. Я просто надеюсь, что мне не придется проходить через это снова. Хотелось бы, чтобы настоящее и будущее нашего спорта было свободным от допинга, и мы могли бы доверять результатам, которые мы видим в день соревнований", – сказала биатлонистка.

Почему у Макаряйнен хотели забрать победу

Финская ракета могла потерять титул из-за допингового расследования в отношении российской биатлонистки Ольги Зайцевой.

Дело в том, что Бергер минимально отстала от Макаряйнен в общем зачете. Результаты россиянки за сезон 2013/2014 аннулировали, поскольку она обвиняется в употреблении запрещенных препаратов. После чего норвежке удалось не только приблизиться к Кайс в общем зачете, но даже опередить ее на 5 очков.

Сначала говорили, что в победу в сезоне 2013/2014 отдадут норвежке, однако у Кайсы не будут отбирать Большой хрустальный глобус.