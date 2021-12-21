Макаряйнен: спортивная карьера все еще может сделать сюрпризы

Кайса упустила победу в Кубке мира из-за допинга российской биатлонистки Ольга Зайцевой. Из-за аннулирования результатов россиянки Тура Бергер из Норвегии постфактум набрала больше очков, чем Макаряйнен.

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Финская биатлонистка призналась, что не следила за делом Зайцевой. Несмотря на потерю титула Кайса заявила, что никто не сможет у нее забрать эмоции от победы.

Я даже не знала, что точку в этом деле еще не поставили. Прошло уже семь – восемь лет, но спортивная карьера все еще может сделать сюрпризы. Моменты и чувства никто не заберет, через восемь лет я забыла некоторые перипетии. В сезоне было столько гонок, что все могло бы сложиться иначе, если бы Зайцевой запретили участие в гонках сразу после Олимпийских игр,

– сказала Макаряйнен.

По словам Кайсы, если бы все спортсмены были "чисты" и не употребляли допинг, то никаких пересмотров результатов и потери побед не было бы.

"Если бы у нас были только чистые спортсмены, не было бы необходимости переписывать результаты. Это просто печальный пример того, как абсолютно чистые и невинные спортсмены должны страдать из-за ошибок других", – заявили финка.

Реакция Туры Бергер

Формальной победе не слишком обрадовалась Тура Бергер, хотя и подколола Макаряйнен. Она заявила, что таких мошенников, как Зайцева, следует ловить сразу.

"Это было так давно, что кажется странным. Ощущения от медалей и побед кратковременны, поэтому это все на самом деле странно. Хуже всего Кайсе, у которой, возможно, заберут Глобус. Надеюсь, она протерла пыль.

Ощущение, будто я украла ее победу ввиду того, сколько времени прошло. В идеальном мире мошенников следует ловить сразу. Переживания происходят здесь и сейчас. Теперь это не имеет для меня большого значения", – резюмировал норвежка.