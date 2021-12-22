Две триумфаторки

На заседании Исполнительного комитета IBU 21 декабря было принято решение назначить двух спортсменок победительницами общего зачета Кубка мира сезона 2013-2014. У Макакаряйнен не будут отнимать титул, а норвежке Туре Бергер изготовят новый Большой хрустальный глобус.

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В IBU объяснили, что пока нереально воспроизвести ситуацию сезона-2013/2014, поэтому решили разделить победу между Кайсой и Турой.

"Поскольку невозможно воспроизвести ситуацию, в которой спортсменки получили бы возможность честно бороться в финале сезона за победу в общем зачете Кубка мира, Исполнительный комитет IBU единогласно решил вручить обоим биатлонисткам по Хрустальному глобусу и разделить победу в сезоне 2013-2014 между Кайсой Макаряйнен и Турой Бергер. IBU считает такое решение справедливым, ведь "чистые" спортсмены не могут быть наказаны за нарушения других", – говорится в сообщении.

Бергер будет награждена на одном из этапов Кубка мира текущего сезона. Также норвежская биатлонистка получит денежное вознаграждение за победу в общем зачете.

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Финская биатлонистка удовлетворена таким вердиктом. Она убеждена, что это решение справедливо. Также Кайса поздравила свою конкурентку Бергер.

Я по-настоящему рада такому решению, что могу сохранить Хрустальный глобус и остаться победительницей общего зачета сезона-2013/14. Очень справедливое решение. Также я рада за Туру,

– сказала Макаряйнен.

Кайса очень надеется, что подобных ситуаций с ней больше не произойдет.

"Всегда неприятно слышать о правонарушении спортсмена, связанном с допингом, которое приводит к пересчету результатов, ведь это не поможет восстановить реальные обстоятельства прошедшего соревнования. Я просто надеюсь, что мне не придется проходить через это снова. Хотелось бы, чтобы настоящее и будущее нашего спорта было свободным от допинга, и мы могли бы доверять результатам, которые мы видим в день соревнований", – сказала биатлонистка.

Почему у Макаряйнен хотели забрать победу

Финская ракета могла потерять титул из-за допингового расследования в отношении российской биатлонистки Ольги Зайцевой.

Дело в том, что Бергер минимально отстала от Макаряйнен в общем зачете. Результаты россиянки за сезон 2013/2014 аннулировали, поскольку она обвиняется в употреблении запрещенных препаратов. После чего норвежке удалось не только приблизиться к Кайс в общем зачете, но даже опередить ее на 5 очков.

Сначала говорили, что в победу в сезоне 2013/2014 отдадут норвежке, однако у Кайсы не будут отбирать Большой хрустальный глобус.