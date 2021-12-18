Сменили обладательницу Кубка мира 8-летней давности

Бергер минимально отстал от финской ракеты в общем зачете. Пересчет очков произошел из-за российской спортсменки Ольги Зайцевой, которую обвиняют в употреблении допинга. Все же спустя 8 лет Кайса вынуждена проститься со своим главным титулом сезона-2013/2014.

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В результате многолетних разбирательств Зайцева признана виновной в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014. В результате чего ее результаты на Олимпиаде аннулировали.

Россияне потеряли серебряную олимпийскую награду в женской эстафете. Норвежки, финишировавшие тогда третьими, стали вице-чемпионками старта, а представительницы Чехии стали бронзовыми призерками. На украинскую команду дисквалификация россиянок никак не отразилась, поскольку они стали чемпионками олимпийской эстафеты.

После Олимпийских игр прошло 9 личных гонок. И как раз Бергер не удалось завоевать важные очки из-за Зайцевой.

Были старты, когда дисквалификация россиянки была на пользу финской биатлонистки, но таких гонок меньше. Все 8 лет норвежская биатлонистка проигрывала Макаряйнен 4 очка, однако сейчас она опережает Кайсу на 5 очков.

Теперь Макаряйнен – лишь двукратная обладательница Большого хрустального глобуса. А Бергер завоевывает второй титул в своей карьере.

Финская биатлонистка Кайса Макаряйнен / Фото из инстаграма Кайсы Макаряйнен

Спортивный директор Международного союза биатлонистов Феликс Биттерлинг заявил, что у Кайсы не будут отбирать награду, чтобы отдать ее Туре.

Мы все же дадим Туре новый Большой хрустальный глобус. Обе спортсменки будут объявлены победительницами,

– сказал Биттерлинг.

Бергер: Это не имеет для меня большого значения

Макаряйнен прокомментировала главную потерю сезона-2013/2014. Она подчеркнула, что никто не сможет отнять у нее памятные моменты и чувства.

"Если бы у нас были только чистые спортсмены, не было бы необходимости переписывать результаты. Это просто печальный пример того, как абсолютно чистые и невинные спортсмены должны страдать из-за ошибок других", – подчеркнула финская ракета.

По словам норвежской биатлонистки, у нее такие ощущения, будто она украла Большой хрустальный глобус у Кайсы. Тура подчеркнула, что вручение титула для нее уже не будет иметь никакого значения.

Хуже всего Кайсе, у которой, возможно, заберут Глобус. Ощущение, будто я украла ее победу, учитывая, сколько времени прошло. В идеальном мире мошенников следует ловить сразу. Переживания происходят здесь и сейчас. Теперь это не имеет для меня большого значения,

– подчеркнула Бергер.

Норвежская биатлонистка Тура Бергер / Фото из инстаграма Туры Бергер

В то же время российская биатлонистка не видит своей вины в смене обладательниц Глобуса. Заверив, что у нее нет мнения на этот счет. По ее словам, не стоит вмешиваться в старые времена, мол "что было, то было".

"Думаю, что девушек – Мякаряйнен и Бергер – это тоже не касается. Просто кому-то хочется поднять волну обсуждения, но я не хочу участвовать в этом, я не хочу об этом говорить", – сказала Зайцева.

К слову. Для российской биатлонистки Зайцевой это не первый скандал, связанный с допингом. В 2017 году Международный олимпийский комитет лишил спортсменку серебряной медали Олимпийских игр в Сочи и пожизненно отстранил от участия в соревнованиях. Также результаты, показанные Зайцевой до Олимпиады-2014, были аннулированы.