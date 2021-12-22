Дві тріумфаторки

На засіданні Виконавчого комітету IBU 21 грудня ухвалили рішення призначити двох спортсменок переможницями загального заліку Кубка світу сезону 2013-2014. У Макакаряйнен не будуть віднімати титул, а норвежці Турі Бергер виготовлять новий Великий кришталевий глобус.

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В IBU пояснили, що наразі нереально відтворити ситуацію сезону-2013/2014, тому вирішили розділити перемогу між Кайсою та Турою.

"Оскільки неможливо відтворити ситуацію, в якій спортсменки отримали б можливість чесно боротися у фіналі сезону за перемогу в загальному заліку Кубка світу, Виконавчий комітет IBU одноголосно вирішив вручити обом біатлоністкам по Кришталевому глобусу і розділити перемогу в сезоні 2013-2014 між Кайсою Макаряйнен та Турою Бергер. IBU вважає таке рішення справедливим, адже "чисті" спортсмени не можуть бути покарані за порушення інших", – йдеться в повідомленні.

Бергер нагородять на одному з етапів Кубка світу поточного сезону. Також норвезька біатлоністка отримає грошову винагороду за перемогу у загальному заліку.

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Фінська біатлоністка задоволена таким вердиктом. Вона переконана, що це рішення є справедливим. Також Кайса привітала свою конкурентку Бергер.

Я по-справжньому рада такому рішенню, що можу зберегти Кришталевий глобус і залишитися переможницею загального заліку сезону-2013/14. Дуже справедливе рішення. Також я рада за Туру,

– сказала Макаряйнен.

Кайса дуже сподівається, що подібних ситуацій з нею більше не станеться.

"Завжди неприємно чути про правопорушення спортсмена, пов'язане з допінгом, яке призводить до перерахунку результатів, адже це не допоможе відновити реальні обставини змагання, що пройшло. Я просто сподіваюся, що мені не доведеться проходити через це знову. Хотілося б, щоб сьогодення та майбутнє нашого спорту було вільним від допінгу, і ми могли б довіряти результатам, які бачимо у день змагань", – сказала біатлоністка

Чому у Макаряйнен хотіли забрати перемогу

Фінська ракета могла втратити титул через допінгове розслідування щодо російської біатлоністки Ольги Зайцевої.

Річ у тім, що Бергер мінімально відстала від Макаряйнен у загальному заліку. Результати росіянки за сезон 2013/2014 анулювали, оскільки її звинувачують у вживанні заборонених препаратів. Після чого норвежці вдалося не лише наблизитися до Кайси у загальному заліку, а навіть випередити її на 5 очок.

Спершу говорили, що у перемогу у сезоні 2013/2014 віддадуть норвежці, проте у Кайси не будуть відбирати Великий кришталевий глобус.

