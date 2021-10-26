У Ломаченко осталось 2–4 боя, – Гвоздик намекнул на завершение карьеры украинца
Источник:ESNEWS
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался о перспективах Василия Ломаченко провести реванш с Теофимо Лопесом. Ломаченко проиграл Лопесу три чемпионских пояса в октябре 2020 года.
Гвоздик: Ломаченко будет драться еще несколько лет
Гвоздик, повесивший перчатки на гвоздь летом 2020 года, считает, что Ломаченко стареет. Лопес, как утверждает украинец, находится на пике формы.
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Есть две стороны этой ситуации. С одной стороны, Теофимо на пике, а Ломаченко стареет. Я не думаю, что у Василия осталось много боев. Может, 2 или 4 боя. Он будет драться еще несколько лет,
– сказал Гвоздик.
Украинец отметил, что у Лопеса нет психологических проблем из-за того, что в 24 года он снискал славу.
По мнению Гвоздика, ответ, состоится ли реванш Ломаченко – Лопес, даст бой Теофимо против Джорджа Камбососа. Боксеры встретятся 27 ноября.
"Я не знаю. Интересно будет посмотреть бой Лопеса против Камбососа, а потом мы выясним, как он, вероятно, может выступить в реванше с Ломаченко", – резюмировал харьковский "Гвоздь".
- 33-летний Ломаченко сенсационно проиграл Лопесу в октябре 2020 года единогласным решением судей. Украинец потерял титулы чемпиона WBC, WBO, WBA в легком весе.
- Следует заметить, что Ломаченко вышел на ринг с травмой плеча и после поединка перенес операцию.
- Лопес отказывается дать реванш украинцу, поэтому Василий сосредоточился на бывших соперниках американца. Ломаченко уже побил Масайоши Накатани и 11 декабря встретится с Ричардом Комми.