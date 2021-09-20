Лопес поставил условие Василию Ломаченко, если тот хочет реванша. Украинец должен вслед за его сыном подняться в первый полусредний дивизион.
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"Послушайте, что, черт возьми, нам даст Лома? Пошел он на х**. Если Ломаченко хочет драться с нами, пусть поднимается в первый полусредний вес. Я не буду гребаный идиотом, который спустит своего сына в легкий дивизион в Ломаченко. Они думают, что мы, б**ть, тупицы, которые рискнут всем, ничего не получив взамен?", – заявил Лопес-старший.
Что известно о бое Ломаченко – Лопес
- Василий Ломаченко проиграл Лопесу в октябре 2020 года единогласным решением судей. Впоследствии стало известно, что Василий дрался с травмой плеча.
- Украинец безуспешно добивается реванша. В ночь 27 июня Василий провел первый бой после поражения Лопесу: украинец уничтожил японца Масайоши Накатани.
- После увиденного Теофимо Лопес-старший заговорил о втором бое его сына с украинцем. Однако в следующем поединке американец должен встретиться с Джорджем Камбососом.