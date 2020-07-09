Битый Василием Ломаченко британский боксер Люк Кэмпбелл поставил под сомнение мощность украинца. Люк рассказал, что не почувствовал мощности Василия во время боя.

В интервью Boxing Social Люк рассказал, что не почувствовал большой разницы между собой и Ломаченко. Об этом сообщает vRINGe.

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Ломаченко – умный боксер

По словам британца, много раундов были равными, однако Ломаченко удалось записывать их в свою пользу благодаря удачной конечности.

Он просто забирал раунды в конце, делая что-то для уверенности. Он очень умный в том плане, как он контролирует трехминутный раунд, и что он делает в этом раунде. Он может ничего не делать 2 минуты, а затем несколько комбинаций – и он забирает раунд. Он умный парень,

– отметил Кэмпбелл.

В поединке с Ломаченко Люк впервые побывал в нокдауне после удара по корпусу.

"Это был первый раз, когда я был в нокдауне от удара по корпусу. Но я знаю, почему он провел удар по корпусу. Потому что я выбрасывал джеб, чего мне не стоило делать. Он поймал меня на тайминге" , – сказал британец.

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Впрочем, Кэмпбелл считает, что Ломаченко нет мощного удара.

Он бил меня по лицу и по голове. Эти удары вообще не беспокоили меня. Я чувствовал, что у него нет мощности. Когда он доносил свои удары к моей голове, я не чувствовал мощности,

– заметил Люк.

Он добавил, что Ломаченко лучший "бодипанчер" (боксер, который удачно наносит удары по туловищу), чем панчер, который работает по голове.

Кэмпбелл и Ломаченко провели бой 31-го августа 2019 года в Лондоне. Люк проиграл Ломаченко единогласным решением судей. На кону поединка был титул WBC в легком весе.

Ломаченко – Кэмпбелл видео боя