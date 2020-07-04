Предыдущий соперник Василия Ломаченко британец Люк Кэмпбелл высказался относительно возможного реванша с украинцем. Кэмпбелл верит, что может дать равный бой украинскому чемпиону.

В интервью Sky Sports Люк рассказал, что в поединке с Ломаченко не продемонстрировал весь свой потенциал.

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Кэмпбелл 31-го августа 2019 года проиграл Ломаченко в Лондоне единогласным решением судей. На кону поединка был титул WBC в легком весе.

Кэмпбелл разочарован в себе

"Я не вижу в своем бою с Ломаченко впечатляющих результатов. Я могу быть намного лучше. С несколькими изменениями я буду намного лучше, и это то, над чем я работаю с того времени", – сказал британец.

Он добавил, что должен продолжать выступать и побеждать всех, кто стоит на его пути.

"Я смотрю на бой с Ломаченко и не думаю, что я хорошо сражался. Я думаю, что мог бы драться лучше", – отметил Люк.

По мнению Кэмпбелла, Ломаченко откажется от реванша, ведь знает, что его ждет трудный бой.

Не так много людей вызвали Ломаченко на дуэль. Я не думаю, что он хотел бы дать мне реванш. Он знает, что это будет тяжелый бой,

– сказал Кэмпбелл.

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