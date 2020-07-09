Битий Василем Ломаченком британський боксер Люк Кемпбелл поставив під сумнів потужність українця. Люк розповів, що не відчув потужності Василя під час бою.

В інтерв'ю Boxing Social Люк розповів, що не відчув великої різниці між собою та Ломаченком. Про це повідомляє vRINGe.

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Ломаченко – розумний боксер

За словами британця, багато раундів були рівними, проте Ломаченку вдалося записувати їх на свою користь завдяки вдалій кінцівці.

Він просто забирав раунди в кінці, роблячи дещо для впевненості. Він дуже розумний в тому плані, як він контролює трихвилинний раунд, і що він робить в цьому раунді. Він може нічого не робити 2 хвилини, а потім декілька комбінацій – і він забирає раунд. Він розумний хлопець,

– зазначив Кемпбелл.

У поєдинку з Ломаченком Люк вперше побував у нокдауні після удару по корпусу.

"На мою рекорду, це був перший раз, коли я був в нокдауні від удару по корпусу. Але я знаю, чому він провів удар по корпусу. Тому що я викидав джеб, чого мені не варто було робити. Він зловив мене на таймінгу", – сказав британець.

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Втім, Кемпбелл вважає, що Ломаченко немає потужного удару.

Він бив мене по обличчю і по голові. Ці удари взагалі не турбували мене. Я відчував, що у нього немає потужності. Коли він доносив свої удари до моєї голови, я не відчував мощі,

– зауважив Люк.

Він додав, що Ломаченко кращий "бодіпанчер" (боксер, який вдало завдає удари по тулубу), аніж панчер, який працює по голові.