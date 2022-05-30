У Камбососа и Хейни возникла словесная перепалка во время пресс-конференции из-за Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос и чемпион WBC Дэвин Хейни провели пресс-конференцию накануне боя. У боксеров получилась небольшая словесная перепалка.

Австралиец хотел выйти на ринг против Ломаченко

Василий Ломеченко мог выйти на ринг против Джорджа Камбососа летом 2022 года. Однако из-за полномасштабной войны, которую развязала Россия, планы украинца изменились.

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Камбосос: Я выбираю только самые большие бои. Именно по этой причине я сражался с Теофимо Лопесом. По этой причине я и хотел сражаться с Ломаченко. И только когда сорвался бой с Ломаченко, мы обратились к Девину. Он согласился, но разве у него был другой выбор? Ты ведь не мой обязательный претендент. Все-таки обязателен?

Хейни: Все было не так. Правительство Австралии было готово выделить деньги только на твой бой против меня или Ломаченко», – ответило.

Камбосос: Они были готовы выделить деньги только на Ломаченко.

Хейни: Когда Лома стал недоступен, тебе пришлось обратиться ко мне.

Камбосос: Нет, я мог провести бой с кем-либо, даже с мусорщиком, но я выбрал тебя. Повторяю, ты мой обязательный претендент? Если нет, то я выбрал тебя и не иначе.

Ломаченко отказался уезжать из Украины

Василий Ломаченко стал одним из первых, кто вернулся в Украину и встал на ее защиту. Боксер вступил в ряды территориальной обороны родного Белгород-Днепровского.

34-летнему бойцу разрешили уехать из Украины ради боя против Камбососа. Но он отказался. Мол, что не покинет родную страну, пока там идет война.

Камбосос – Хейни: что известно о бое