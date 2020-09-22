В составе киевского "Динамо" таки есть футболисты, которые зарабатывают больше миллиона долларов. Самый высокооплачиваемый игрок столичной команды – испанец Фран Соль.

Зарплата нападающего "Динамо" Франа Соля составляет около 100 тысяч долларов в месяц. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик.

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Таким образом, не сложно подсчитать, что годовой оклад 28-летнего испанца в "Динамо" составляет 1,2 миллиона долларов.

Зарплата Соля препятствует продаже испанца

В "Динамо" не скрывают желания продать Франа Соля. Это объясняется плохой результативностью игрока.

Соль стал игроком "Динамо" в январе 2019 года, перейдя из "Виллема II" за 3,5 миллиона евро.

В "Динамо" рассчитывали, что Соль станет основным нападающим. Однако за 22 матча он забил всего 4 гола.

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Поэтому "Динамо" не против продать Соля. Интерес к Франу приписывают испанским клубам. В частности, "Сельте", "Альмерии", "Вальядолиду", "Эльче" и "Тенерифе".

Препятствием трансфера, по словам Цыганыка, могут быть финансовые аппетиты Соля.